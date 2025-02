Depois de Chiara Ferragni ter exposto publicamente as dificuldades do seu casamento com Fedez e ainda o ter acusado de traição, o rapper emitiu um comunicado que veio confirmar tudo.

Fedez partilhou algumas histórias na sua página de Instagram, assumindo que realmente manteve uma relação extraconjugal com Angelica Montini.

Contudo, negou ter ponderado abandonar Ferragni no altar, tal como o paparazzi Fabrizio Corona fez questão de afirmar.

"A ideia de que eu tenha pensado em deixar a minha mulher no dia do casamento para fugir para a outra parte de Itália é simplesmente ridícula", começou por dizer.

"Escolhi a Chiara com convicção, amei-a, casei-me com ela sem hesitações e construímos juntos uma família. Apesar dos contrastes, ela será sempre importante para mim, porque é a mãe dos meus filhos", prosseguiu.

Numa outra história, Fedez revelou que já se tinha envolvido com a estilista Angelica Montini antes de se casar com Chiara Ferragni.

"Conheci a Angelica poucos meses antes do casamento, afastámo-nos para nos concentrarmos nas nossas vidas. Eu reaproximei-me num momento de dificuldade pessoal, sem que houvesse qualquer plano premeditado, quando o casamento já tinha enfrentado crises profundas que não conseguimos resolver, mesmo depois de tentarmos", escreveu Fedez.

"Quando a Angelica decidiu interromper o nosso relacionamento, entre os muitos erros que cometi, partilhei pensamentos com o Fabrizio e uma amiga em comum. Uma parvoíce num momento de fraqueza e fragilidade, da qual pago as consequências, mas rejeito qualquer teoria de conspirações ou manipulações. Tentei travar estas notícias de todas as formas possíveis, como posso facilmente demonstrar. Notícias que, além disso, me prejudicam, gostaria de salientar".

Por fim, concluiu: "Nunca fui santo, mas a nossa vida privada não se pode tornar um pretexto para construir narrativas ou para desviar atenções de outra coisa. Tudo isto não está a fazer bem a ninguém, nem à Chiara, nem a mim, nem às outras pessoas envolvidas. Hoje digo 'basta'. Errei, paguei, continuarei a pagar, talvez tenha aprendido um pouco [...]. Agora penso em mim e nos meus filhos. O resto deixo para quem precisa deste tipo de espetáculos. Dentro do possível, quero escolher a realidade".

Recorde-se que Chiara Ferragni e Fedez casaram-se na Sicília, em setembro de 2018, e são pais de Leone, de seis anos e Vittoria, de três.