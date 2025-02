Parece que Chiara Ferragni vai continuar nas bocas do mundo durante algum tempo.

Se bem se recorda, a influencer expôs a traição do ex-marido, Fedez. Dias depois, o rapper veio a público confirmar a infidelidade, que aconteceu ao longo dos seis anos de casamento.

Contudo, Chiara não é nenhuma santa ao olhos do público. Além de enfrentar um processo judicial por fraude agravada, também foi 'acusada' de trair Fedez.

Fabrizio Corona, o paparazzi que revelou ambas as traições, alega agora que a influencer italiana, não só teve um caso com o rapper Achille Lauro, mas também com Diego Naska, um outro rapper. Fedez terá descoberto a traição e, num encontro com Naska, os dois ter-se-ão envolvido num confronto físico.

Mas há mais! No passado fim de semana, Chiara Ferragni foi convidada de honra dos prémios Goya, que aconteceram em Granada, Espanha.

Em entrevista à revista Hola!, a influencer revelou que estava recuperada emocionalmente e "feliz" com o seu novo namorado, Giovanni Tronchetti Provera. "Estou numa relação. Estou muito, muito feliz. É a melhor coisa que aconteceu este ano. Espero que continue assim", rematou.

De notar que o atual parceiro de Chiara faz parte de uma das famílias mais poderosas de Itália, dona da Pirelli, uma empresa italiana fundada em Milão que se dedica à produção de pneus para motas off-road.

Apesar da felicidade da influencer, a sua sogra parece não partilhar do mesmo sentimento. De acordo com o jornalista italiano Gabriele Parpiglia, Cecilia Pirelli, mãe de Giovanni, é contra esta relação e terá mesmo chegado a pedir para que os vídeos com as declarações de Chiara nos prémios Goya fossem eliminados.

Além disso, segundo o mesmo jornalista, Cecilia não permite que sejam publicadas fotografias do casal nas redes sociais. Por exemplo, no dia 5 de fevereiro, Chiara Ferragni partilhou uma história no Instagram com o namorado, enquanto estavam de férias em St. Moritz, na Suíça. Minutos depois, a imagem foi apagada.

Ora bem... Traições, casos em tribunal e até uma sogra difícil de conquistar. Parece que Chiara vai continuar envolvida em polémicas durante muito tempo.