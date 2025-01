A famosa influencer italiana Chiara Ferragni está no centro de mais uma grande polémica. É que a empresária 'desmascarou' o ex-marido, o rapper Fedez, através da sua página de Instagram, na noite da passada quarta-feira.

Como resposta a um vídeo publicado por Fabrizio Corona, um jornalista italiano, onde este expõe tudo o que aconteceu durante a relação de sete anos de Fedez e Chiara, eis que a influencer fez um direito de resposta.

Ao que parece, o músico tinha uma amante, que conheceu antes de casar com Chiara e que manteve durante todo o casamento.

"A minha relação com o Federico era real para mim, nunca estive numa relação aberta (era aberta apenas para a outra parte, sem que eu soubesse) [...] Lamento que, para a outra parte, eu tenha sido apenas uma pessoa para enganar e usar à vontade [...]".

A influencer revela ainda detalhes mais sórdidos, ocorridos antes do dia do casamento e até quando Fedez estava no hospital a enfrentar uma delicada cirurgia ao pâncreas.

"[Não disse nada] quando, alguns dias antes do Natal de 2024, Federico me ligou e admitiu pela primeira vez a história com esta amante, que continuava desde 2017. Disse-me também que tinha pensado em não se casar comigo poucos dias antes do casamento, mas depois não sabia como voltar atrás publicamente".

Chiara revela ainda que, quando rebentou o escândalo com o seu nome (está a ser acusada de fraude em campanhas de solidariedade), o músico "a deixou de um dia para o outro quando ela lutava para se levantar da cama".

"Ouvi dizer que o tinha posto fora de casa, mas nunca foi dito que o expulsei de casa após ter descoberto uma traição precisamente naqueles dias (apenas uma das muitas) e nunca foi dito que ele não hesitou em aproveitar a oportunidade para não ser arrastado com o meu 'dano de imagem'."

Chiara Ferragni e Fedez casaram na Sicília, em setembro de 2018, e são pais de Leone, de seis anos e Vittoria, de três anos.