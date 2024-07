Aanvi Kamdar, influenciadora digital, morreu aos 27 anos depois de cair de uma falésia de 90 metros na Índia, revelaram as autoridades.

A tragédia aconteceu esta terça-feira, dia 16 de julho, enquanto Kamdar estava a visitar a cascata Kumbhe, perto de Mumbai, na companhia de sete amigos.

Uma das pessoas que fez parte da equipa de resgaste notou que a jovem caiu de uma zona "escorregadia de pedras".

Kamdar ainda foi encontrada com vida, tendo sido ligada a um ventilador, mas acabou por morrer no dia seguinte no hospital.

A imprensa adianta que a influenciadora estava a gravar um vídeo para o Instagram quando tropeçou e caiu da falésia.

