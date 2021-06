Foi no passado sábado, dia 26 de junho, que Bárbara Taborda disse o 'sim' no altar. A empresária deu o nó com Pedro Silva Neves, conforme mostrou nas suas redes sociais.

"Felizes para sempre. 26.06.21. Prometo partilhar todos os lindos detalhes nos próximos dias!", afirmou numa publicação da sua conta de Instagram, onde mostra um retrato da cerimónia e no qual dá para ver o seu vestido de noiva.

Desde logo, Bárbara recebeu as mais carinhosas mensagens. A atriz Helena Isabel, por exemplo, referiu: "Muitos parabéns! Muitos dias felizes!". Por seu turno, Sofia Arruda elogiou-a, escrevendo "que linda".

