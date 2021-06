Na imagem surge Flynn, de 10 anos, fruto do anterior relacionamento do ator com a modelo Miranda Kerr.

Orlando Bloom partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma fotografia rara em família na qual surge ao pé da companheira, Katy Perry e ainda do filho, fruto do um relacionamento anterior. O ator, de 44 anos, fez a publicação no passado fim de semana, sendo que Flynn, de 10 anos, foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos admiradores. Note-se que o jovem adolescente nasceu da relação entre Orlando e a modelo Miranda Kerr, de quem se separou em 2013. O artista de Hollywood é ainda pai de Daisy Dove, de 10 meses, rebento em comum com Katy Perry. Leia Também: Katy Perry quer deixar o seu guarda-roupa para a filha