Katy Perry mal pode esperar que a filha siga os seus passos no que diz respeito à moda. A cantora, de 36 anos, revelou recentemente que planeia deixar as peças do seu guarda-roupa para a menina, a pequena Daisy Dove, de nove meses, fruto da relação com Orlando Bloom.

Embora a filha ainda seja muito jovem, a artista contou à Popsugar que adorava de partilhar as suas roupas com a menina, referindo que há certas peças de roupa que "gostava que fossem usadas novamente".

No entanto, Katy não deixou de brincar e dizer que o estilo de Daisy pode ser muito diferente do da mãe. "[A Daisy] provavelmente será mais gótica, e dizer do género: 'Não, mãe. Obrigada'", partilhou.

