O último fim de semana foi de emoções muito fortes para a família Carreira, com a partida da 'princesa' do clã, Sara. Sentimentos que se prolongaram neste momento de dor profunda.

A filha mais nova de Tony Carreira morreu no sábado, dia 5 de dezembro, num aparatoso acidente de carro, na A1, perto de Santarém.

Parte "cedo demais", como afirmaram várias figuras públicas portuguesas, e num momento em que começava a seguir as pisadas do pai e dos irmãos, Mickael e David Carreira, com os primeiros passos a serem dados no mundo da música.

Em 2018, a jovem lançou uma música com o irmão, David, 'Gosto de Ti', mas antes atuou com a família nos dois últimos concertos do pai, Tony Carreira. Em novembro desse ano, o cantor interpretou ao lado dos três filhos o tema 'Sonhos de Menino', na Altice Arena, em Lisboa.

Neste momento de grande dor com a perda, ficam os melhores momentos e, por isso, destacamos esta semana, na rubrica Foto da Semana, as imagens deste último concerto. Veja abaixo:

De recordar que o acidente que vitimou Sara Carreira envolveu quatro veículos ligeiros e que provocou ainda três feridos, um dos quais com gravidade. O óbito da jovem, de 21 anos, foi declarado no local. O namorado, Ivo Lucas, que era quem estava a conduzir o carro onde seguia a filha mais nova de Tony Carreira, foi transportado para o Hospital de Santarém com ferimentos graves. Entretanto, o ator e cantor encontra-se fora de perigo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A fadista Cristina Branco e a filha também estiveram envolvidas no acidente e ficaram feridas. O Ministério Públicojá abriu um inquérito ao acidente, procedimento normal "neste tipo de situações".

Uma notícia que chocou o país, tendo 'enchido' as redes sociais de homenagens à jovem cantora, tributos que se prolongaram nos dias seguintes ao acidente. E entre as primeiras mensagens que surgiram na Internet, destacaram-se as palavras de Cristina Ferreira, Daniel Oliveira, Dolores Aveiro, Manuel Luís Gocuha, Fátima Lopes, assim como o vídeo de Agir que cantou em homenagem a Sara. Também o Presidente da República apresentou condolências à família Carreira.

Com a morte de Sara Carreira, a TVI e a SIC decidiram cancelar os programas de domingo, e foram também feitas homenagens à jovem nos diretos à noite, no 'Big Brother' e no 'The Voice Portugal', da RTP. Tributos que continuaram no dia a seguir, na segunda-feira. No início dos programas das manhãs da TVI, no 'Você na TV', e da SIC, no 'Alô Portugal' e no 'Casa Feliz', os apresentadores recordaram com carinho a 'princesa' da família Carreira.

Quem tem prestado várias homenagens a Sara Carreira é Bárbara Bandeira, que foi das primeiras a chegar ao hospital depois da morte da grande amiga. De coração partido, a também jovem artista tem recordado no Instagram vários momentos passados com a filha mais nova de Tony Carreira, tendo sido a sua mais recente manifestação uma mensagem onde agradece o carinho e pede: "Orem pelo Ivo e pela família da Sara".

Tributos que se multiplicaram nas redes sociais, tanto por figuras públicas como por grandes empresas como o Continente, com quem Tony Carreira tem uma ligação de trabalho. De recordar que Tony é a principal atração musical do Mega Piquenique Continente.

Um momento difícil que levou algumas figuras públicas a recordarem os seus passados de dor, como foi o caso de Rita Ferro Rodrigues que lembrou a também dura morte de um amigo.

A família de Sara mantém-se em silêncio, e apenas falaram ao país em comunicado, onde pediam "paz" e "privacidade".

O velório da cantora realizou-se na terça-feira, dia 8, seguindo-se o funeral na quarta-feira, dia 9 de dezembro. Momentos antes da família começar a despedir-se de Sara, emitiram um novo comunicado onde lembravam que funeral era restrito e pediam que fosse respeitada tal decisão.

Apesar da mãe, Fernanda Antunes, do pai ou dos irmãos ainda não se terem manifestado, o tio de Sara já recorreu, entretanto, ao Facebook para deixar uma mensagem de agradecimento por todo o carinho recebido.

De lembrar ainda que Sara Carreira tinha-se lançado este ano no mundo da moda, com a estreia de uma colação em parceria com Micaela Oliveira. De luto, a estilista também já quebrou o silêncio após a morte da cantora.

