"Era bonita, delicada e doce. Se nos remetermos às histórias de encantar que nos contavam em criança, era a princesa", foi com estas palavras que Manuel Luís Goucha deu início ao programa 'Você na TV', da TVI, esta segunda-feira, depois da morte inesperada de Sara Carreira.

O apresentador continuou referindo que a jovem artista seria uma princesa no "coração da mãe Fernanda, do pai Tony, dos irmãos Mickael e David", assim como dos restantes familiares, amigos e fãs, "que têm uma relação tão forte, tão afetiva com toda esta família".

"Há um ano esteve aqui à conversa comigo, e logo me encantei por pureza de seu olhar que ficou molhado ao escutar as palavras inesperadas e improvisadas da mãe Fernanda. E logo me encantei com a lucidez e a sua humildade", lembrou de seguida.

"Ela sabia que sendo a benjamim de toda uma família de artistas, teria pela frente um caminho difícil e de grande responsabilidade. A vida não quis assim. No silêncio dos céus escutar-se-á agora novas canções, as de uma menina com muitos sonhos por realizar", concluiu.

