"Hoje não conseguimos começar o programa com a alegria habitual depois da triste notícia que nos surpreendeu durante este fim de semana. A Sara Carreira perdeu a vida aos 21 anos, parte demasiado cedo e, por isso, da nossa parte, à Fernanda, ao Tony, ao Mickael, ao David, à família Carreira, o nosso forte abraço. E também um abraço forte à família do Ivo Lucas". Foi com estas palavras que José Figueiras deu início ao 'Alô Portugal', da SIC, na manhã desta segunda-feira.

O apresentador começou por receber em estúdios os artistas José Malhoa e Zé Amaro, que também recordaram a jovem artista, de 21 anos, que morreu no sábado, dia 5 de dezembro.

"Uma coisa destas poderia acontecer à minha filha, e quando ela vem em viagens eu estou constantemente a telefonar para ela. É muito triste. Quero dar aqui um forte abraço à família Carreira. A minha filha e a minha neta davam-se muito bem com ela [Sara Carreira] e ontem estavam tristíssimas com esta notícia", começou por dizer José Malhoa, muito emocionado, acrescentando que "perder uma jovem de 21 anos é a coisa mais fatal num casal, nos pais, de todos os familiares". "Força e muita sorte para vocês", concluiu.

Por sua vez, Zé Amaro confessou que "não dormiu" nas duas noites anteriores. "Tenho uma filha que também falava com a Sara, é também amiga da Bárbara, e quando ela veio a correr para mim e dar-me a notícia, a chorar, ficamos todos em choque", contou, afirmando que Sara Carreira era "um anjo, muito querida".

