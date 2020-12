A equipa do programa que ocupa as manhãs da SIC, 'Casa Feliz', mudou os planos que tinham inicialmente agendados para esta segunda-feira.

O formato celebra hoje, 7 de dezembro, 100 emissões, mas os festejos deste marco ficaram de lado. Com a morte de Sara Carreira, no sábado, dia 5 de dezembro, a estação decidiu preparar um programa especial em homenagem à filha mais nova de Tony Carreira.

Uma emissão que começou com algumas imagens da jovem artista, com a música 'Gosto de Ti' a acompanhar as mesmas. De referir que esta canção é de Sara e do irmão David.

"Continuamos de luto e de coração apertado", disse Diana Chaves, deixando ainda, juntamente com João Baião, "um sentido abraço à família". "E a certeza de que nunca te esquecermos, Sarita", acrescentou.

De seguida, transmitiram o videoclipe da música 'Vou Ficar', de Sara Carreira.

Leia Também: "Não conseguimos começar o programa com a alegria habitual"