Madalena da Suécia brilhou com o look escolhido para o batizado da sobrinha Ines, filha do seu irmão Carl Philip.

A cerimónia decorreu esta sexta-feira na capela do palácio de Drottningholm, na Suécia.

Madalena apostou um visual monocromático, um vestido lilás com um decote 'bardot'.

A peça é da marca britânica Safiyaa e pode ser comprado aqui por 1,092 euros. Como acessórios, a monarca escolheu uma peça para o cabelo do mesmo tom do vestido bem como uns brincos em formato de flor.

Os sapatos são nude.

Veja em detalhe o look na galeria.

