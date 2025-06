Os príncipes Carl Philip e Sofia da Suécia encantaram tudo e todos ao surgirem num evento público com a filha mais nova, a princesa Inés.

Embora a menina - que nasceu no passado dia 7 de fevereiro - já tivesse sido apresentada à sociedade como manda o protocolo real, e ter estado na varanda do palácio no aniversário do rei Carlos Gustavo, esta foi a primeira vez que se pôde ver o seu rosto.

Inés foi o centro das atenções na comemoração do Dia Nacional no Palácio Real de Estocolmo ao aparecer com um traje tradicional.

A princesa, recorde-se, é a única filha do casal. Estes já são pais dos príncipes Alexander, Gabriel e Julian.

Segundo a revista Hola!, o seu batizado está marcado para o dia 13 de junho.

