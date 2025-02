O príncipe Carl Philip e a princesa Sofia estão a adaptar-se a uma nova (e feliz) fase da sua vida, depois de terem dado as boas-vindas ao quarto filho - e primeira menina, neste caso.

A princesa Ines nasceu no dia 7 de fevereiro, motivo que levou o casal a fazer uma pausa nos seus compromissos oficiais.

Entretanto, já se sabe quando Carl Philip regressará ao trabalho.

O calendário oficial da família real da Suécia foi atualizado e no mesmo pode ver-se que Carl irá marcar presença numa reunião com a Princess Sofia's Foundation, que acontecerá no Palácio Real de Estocolmo, a 18 de março.

Vale notar que para além da princesa Ines, Carl e Sofia são também pais do príncipe Alexander, de oito anos, do príncipe Gabriel, de sete, e do príncipe Julian, de três.

