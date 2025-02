A princesa Sofia e o príncipe Carl Philip foram pais pela quarta vez no passado dia 7 de fevereiro. Nesta data, a Casa Real da Suécia apenas deu conta do nascimento da menina, sem dar pormenores, como é o caso do nome ou da sua aparência.

Contudo, a espera acabou. Esta segunda-feira, dia 10, foi revelado nas redes sociais da Casa Real a primeira imagem da princesa Ines - nome com que a menina foi batizada.

Conforme é referido na partilha, a ternurenta imagem foi captada pela mamã 'babada'.

Vale notar que Sofia e Carl Philip já são pais do príncipe Alexander, de oito anos, do príncipe Gabriel, de sete, e do príncipe Julian, de três.