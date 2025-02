Já nasceu o quarto filho da princesa Sofia, fruto do seu casamento com o príncipe Carl Philip, anunciou a Casa Real sueca.

A princesa, de 40 anos, deu à luz uma menina esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro.

"O Gabinete do Marechal Nacional da Suécia tem o gosto de anunciar que SAR, a princesa Sofia, deu à luz esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, às 13h10, uma filha saudável no Hospital Danderyd", refere-se no comunicado.

Ainda não foi revelada uma fotografia ou o nome da menina.

Vale notar que Sofia e Carl Philip já são pais do príncipe Alexander, de oito anos, do príncipe Gabriel, de sete, e do príncipe Julian, de três.

A bebé está no oitavo lugar na linhagem ao trono e é a nona neta do rei Carl e da rainha Silvia.