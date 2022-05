“Lisboa, gaiata, de chinela no pé, Lisboa, travessa, que linda que ela é! Lisboa, bailarina, que bailas a cantar, sereia pequenina que nos guarda pelo mar”. Se identificou a música de Amália Rodrigues, sabe que estamos a chegar àquela época do ano em que a cidade vive num eterno arraial, com sardinha assada, chouriço assado, cerveja, vinho ou sangria, manjericos.

Dois anos depois de um interregno forçado, as festas de Lisboa estão aí para compensar os anos perdidos e a festa estende-se durante todo o mês de junho. Nós damos uma ajuda para que não perca nada das festividades. E há para todos os gostos, ao longo do mês.

Estrela

O quê: Santos em Santos

Quando: Desde 13 de maio até 13 de junho

Onde: Terrapleno de Santos

Mesmo antes de começar o mês dos arraiais, já a Junta de Freguesia da Estrela estava a antecipar as festividades com a instalação de uma feira no mesmo lugar onde aconteceu uma feira popular de inverno, que esteve no local entre janeiro e março deste ano.

Além das tradicionais atrações de feira, há ainda uma roda gigante que não existiu na feira de inverno. O recinto está aberto todos os dias da semana - dias de semana entre as 14h e as 2h e fins de semana e feriados entre as 12h e as 2h, e não falta música. Quim Barreiros atuou dia 27 de maio, mas os Santos em Santos vai ainda receber Toy (3 de junho) e Rosinha (9 de junho).

Veja também

O quê: Grupo Dramático Escolar "Os Combatentes”

Quando: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de junho

Onde: Instalações dos Inválidos do Comércio

------------------------------------------------------------

Alfama

O quê: Arraial Popular

Quando: 1 a 30 de junho

Onde: Largo de São Miguel

Pegando emprestada uma célebre expressão, em junho todos os caminhos vão dar a Alfama. Para quem conhece sabe que este bairro lisboeta é um autêntico arraial durante todo o mês de junho.

São os próprios moradores os responsáveis pelos comes e bebes e há de tudo, para todos os gostos. O epicentro da festa é o Largo de São Miguel, onde está montado o palco para a animação musical. Em dias de maior afluência, o espaço não é muito grande, mas vale a pena a visita.

A festa dura o mês inteiro. Por isso, não vão faltar oportunidades para conhecer um dos arraiais mais típicos de Lisboa.

Veja também

O quê: Centro Cultural Dr. Magalhães Lima

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Largo do Salvador

------------------------------------------------------------

O quê: Grupo Sportivo Adicense

Quando: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de junho

Onde: Calçada (Calçadinha) da Figueira, Rua Norberto Araújo

------------------------------------------------------------

O quê: Sociedade Boa União

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Beco das Cruzes

------------------------------------------------------------

Bica

O quê: Arraial da Bica

Quando: 1 a 30 de junho

Onde: Largo de Santo Antoninho / Calçada da Bica Grande

"A Bica é lindaaaaaa!". Se nunca ouviu este bordão é porque está a perder um dos arraiais mais populares da cidade. A par do arraial de Alfama, o da Bica também tem lugar durante todo o mês de junho. Pelas suas características, este é um desafio vertical, por isso prepare-se para um verdadeiro sobe e desce pelas ruas do bairro.

O ponto alto acontece no dia 12 com uma verdadeira enchente de foliões. Nas ruas paralelas não falta festa, comes e bebes e animação. No palco montado no Largo de Santo Antoninho pode contar com a apresentação dos Pão com Manteiga.

O arraial, promovido pelas associações recreativas do bairro, é mais um dos pontos imperdíveis da cidade e um dos mais animados. Se não gosta de confusão, evite o dia 12 de junho, o dia de maior afluência.

Veja também

O quê: Arraial de Santa Catarina

Quando: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de junho

Onde: Espaço do Olival, Calçada do Combro junto Igreja de Santa Catarina

------------------------------------------------------------

Mouraria

O quê: Arraial P’ra Sempre

Quando: 2 a 18 de junho

Onde: Largo da Rosa

A festa popular vai voltar ao Largo da Rosa, na Mouraria. A associação Renovar a Mouraria é a promotora do evento que vai acontecer entre os dias 2 e 18 de junho.

Desta vez não há um tema específico, ao contrário de anos anteriores, mas a ideia é fazer a festa e fazê-la durar “p’ra sempre”.

“Os reencontros, os "tchin-tchins, os abraços apertados e as gargalhadas têm banda sonora. Os nomes que vão fazer vibrar o Largo da Rosa durante o mês de junho estão confirmados!”, partilhou a organização na página do Facebook.

Sebastião Antunes, Armando Tito, Samba sem Fronteiras ou Rafa Lobo são alguns dos nomes confirmados.

Veja também

O quê: Grupo Desportivo da Mouraria

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Largo da Severa, Rua da Guia, Rua Marquês Ponde de Lima, Rua da Mouraria, Rua do Capelão

------------------------------------------------------------

Parque das Nações

O quê: Arraial dos Navegantes

Quando: 3 a 5 de junho

Onde: junto à Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes

O tradicional arraial do Parque das Nações está de volta este ano, depois de dois anos sem festa. Com a organização conjunta da Paróquia da Nossa Senhora dos Navegantes e do Agrupamento 1100 ‒ Parque das Nações, do Corpo Nacional de Escutas (CNE), é um dos maiores arraiais das festas de Lisboa.

Tem capacidade para 2000 lugares sentados e é um dos arraiais com maior consciência ambiental, sendo 99,9% plastic free, de acordo com as contas da organização.

Este arraial é mais direcionado para famílias – há inclusive o “Arraialito”, o arraial dos mais novos, com atividades pensadas especificamente para as crianças, em horários definidos - e não faltam os tradicionais petiscos da ocasião. A partir das 20h30 está garantida a animação musical e o cartaz já está escolhido. É só chegar, sentar e desfrutar.

------------------------------------------------------------

Campolide

O quê: Santos à Campolide

Quando: 3 a 13 de junho

Onde: Parque Urbano Quinta do Zé Pinto

Se além dos tradicionais comes e bebes, se a vertente musical também é uma das coisas que mais valoriza, o Santos à Campolide é uma das opções na primeira metade do mês de junho.

O cartaz é sempre bem recheado e este volta-se a cumprir a tradição. Iran Costa, Quim Barreiros, Jorge Guerreiro, Fernando Correia Marques ou Ruth Marlene são os nomes deste ano.

A festa, como de costume, acontece no Parque Urbano Quinta do Zé Pinto.

------------------------------------------------------------

Graça / São Vicente

O quê: Arraial de São Vicente

Quando: de 3 a 13 de junho

Onde: Largo da Graça

Começa a ser um dos lugares de visita obrigatória da cidade. O cartaz para este ano já está escolhido e promete muita animação, no Larga da Graça.

Há aninda um palco no Miradouro Sophia de Mello Breyner Anderson para um pezinho de dança.

Aqui também não há motivo para passar fome. Tem à escolha várias barraquinhas entre o Largo da Graça e o Miradouro. É só encontrar um lugar livre e sentar.

O quê: Arraial da Vila Berta

Quando: 3 a 13 de junho

Onde: Vila Berta

Já foi um dos segredos mais bem guardados de Lisboa - tem até uma música própria - mas esses tempos já lá vão. O arraial da Vila Berta está de volta, depois de dois anos de pausa, com grande destaque para a apresentação de José Malhoa logo no primeiro dia de festa, a 3 de junho.

Neste arraial, que é dinamizado com a ajuda dos moradores desta rua, não faltam as tradicionais bancas de bifanas, sardinhas, arroz doce e para entrar no espírito sempre pode comprar uma rifa.

Destaque ainda para o arraial infantil, uma das tradições desta festa, no dia 5 de junho, onde é possível encontrar atividades pensadas especialmente para os mais pequenos. Neste dia a abertura é mais cedo - pelas 16h. Nos restantes dias, o arraial começa às 18h.

O quê: Veggie Vibes

Quando: 10 a 13 de junho

Onde: Mercado de Santa Clara

E porque nem só de sardinhas, bifanas e chouriço se podem fazer umas modernas festas de Lisboa, o Veggie Vibes vem dar resposta aos fãs de comida vegetariana e vegan. Esta festa teve lugar pela primeira vez em 2019 e regressou no ano passado, apesar das contingências.

Este ano está de volta ao jardim em frente ao Mercado de Santa Clara, onde é também lugar de Feira da Ladra. De 10 a 13 de junho, é dar um salto e experimentar um arraial diferente. Não faltará comida e a organização promete música também.

Veja também

O quê: Arraial de Santa Engrácia

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Calçada dos Barbadinhos, 49

------------------------------------------------------------

O quê: Arraial "A Voz do Operário"

Quando: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de junho

Onde: Rua da Voz do Operário, 9, Beco da Escola

------------------------------------------------------------

Penha de França

O quê: Arraial "A Minha Penha é Linda”

Quando: 9 a 12 de junho

Onde: Mercado de Sapadores

Este é mais um dos arraiais que regressa, em 2022. Dinamizado pela Junta de Freguesia da Penha de França, em conjunto com as coletividades da freguesia, esta festa tem um cariz solidário. As receitas servirão para promover as atividades das associações da comunidade.

Além das tradicionais bifanas e sardinhas, há também opções veganas em todas as bancas, de acordo com a organização.

------------------------------------------------------------

Arroios

O quê: Arraial Clube Atlético de Arroios

Quando: 9 a 12 de junho

Onde: Rua de Arroios

Alegrem-se os fãs: as caipirinhas da CaipiArroios estão de volta entre 9 e 12 de junho.

O arraial promovido pelo Clube Atlético de Arroios também já se assume cada vez mais como um ponto de passagem obrigatório na cidade e a rua já está enfeitada para a ocasião.

Benfica

O quê: Grande Arraial de Benfica

Quando: de 23 a 26 de junho

Onde: Alameda Padre Álvaro Proença

O Grande Arraial de Benfica é aquele que tem o cartaz mais forte das festas de Lisboa. E este ano não é exceção.

Lena d'Água, Amor Electro, Carlão, Expensive Soul, Miguel Bravo, Ana Bacalhau, Sons do Minho, Tributo Popular, Rui Veloso e Martim Vicente são os artistas esperados nos três dias de festa.

A festa arranca no dia 23 às 17h com tunas académicas. Nesse dia são também os concertos de Lena d'Água (20h30) e Amor Electro (22h).

A 24, Carlão abre os concertos do dia às 21h, seguido de Expensive Soul (22h30). Miguel Bravo tem atuação marcada para as 0h30.

No sábado, 25 de junho, o arranque é feito pelos Sons do Minho (21h), seguidos de Ana Bacalhau (22h30). Os Tributo Popular encerram o dia com atuação marcada para a meia-noite.

A festa termina no domingo, 26 de junho, com Martim Vicente (21h) e Rui Veloso (22h30).

Para lá dos bairros

O quê: Arraial de Santo António

Quando: Desde 27 de maio até 19 de junho (música ao vivo às sextas, sábados e vésperas de feriado)

Onde: Praça da Alegria

O arraial organizado pela Junta de Freguesia de Santo António também está de regresso em 2022.

A festa já começou e o cartaz também já está decidido. Além da música popular, a 10 é dia de se fazer silêncio para se ouvir cantar o fado, como pede a organização.

Além disso, as tradicionais bifanas, sardinhas, cerveja e vinho não podem faltar. A entrada é livre, naquele que se intitula como o arraial mais santo da cidade.

------------------------------------------------------------

O quê: Arraial de Unicórnios (e não só)

Quando: 2 de junho

Onde: Palácio Baldaya, Benfica

A organização desta festa é da responsabilidade da Made of Lisboa e é o arraial popular destinado ao ecossistema empreendedor de Lisboa. O Palácio Baldaya, em Benfica, será o local para dançar, comer sardinhas e cheirar manjericos com os principais atores de inovação da cidade, de acordo com um comunicado da Made of Lisboa.

A organização deixa o convite a todos aqueles que quiserem aproveitar o momento para conhecer quem está a promover a mudança na cidade, desde startups, investidores, incubadoras, aceleradoras, inovadores, unicórnios e não só.

O evento é aberto a toda a comunidade, a entrada é gratuita, mas está sujeita a uma inscrição prévia e lotação máxima do espaço. As inscrições podem ser feitas aqui.

------------------------------------------------------------

O quê: Santo António à la Time Out

Quando: 3 de junho

Onde: Príncipe Real

É um dos arraiais mais trendy da cidade. Organizado pela revista Time Out, o arraial deste ano vai acontecer no dia 3 de junho, no ​​Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real, local onde já tinha estado em anos anteriores.

O arraial tem início às 19h00 e a organização promete muita sardinhas e bifanas, pregos, salgadinhos, doces e outros. O bilhete dá direito a bar aberto durante toda a noite – o evento é apenas aberto a maiores de 18 anos.

Os bilhetes têm um custo de 30€ por pessoa e estão à venda na MEO Blue Ticket.

------------------------------------------------------------

O quê: Arraial Popular na Praça do Município

Quando: 2 a 5 de junho

Onde: Praça do Município

Este arraial, da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, promete sardinhas, caldo verde e música ambiente a acompanhar o repasto.

------------------------------------------------------------

O quê: Arraial Lisboa Pride

Quando: 25 de junho

Onde: Terreiro do Paço

De ano para ano, o arraial Lisboa Pride tem-se tirnado cada vez mais uma referência na cidade. Uma festa de visibilidade e celebração da resistência das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, das suas famílias e redes de apoio, “numa Lisboa que valoriza abertamente e pede sempre por mais orgulho, diversidade, igualdade, inclusão e integração”, diz o site Cultura na Rua.

A primeira edição aconteceu em 1997, no Jardim do Príncipe Real, e ao longo dos anos ganhou visibilidade e dimensão. Este ano, a ILGA Portugal, entidade organizadora, partilhou no seu site as dificuldades sentidas ao longo dos últimos dois anos e a vontade de continuar com o arraial que caracterizam como mais pequeno que os antecessores, mas não menos importante.

“Este ano programamos concertos com artistas residentes em Portugal, continuamos a ter a participação de associações e coletivos e a contar com a presença de bares, comércio local e artistas que criam em múltiplos meios. Este ano, fazemos um Arraial Lisboa Pride mais pequeno, mas mais próximo”, podemos ler.

Outros Arraiais

ALCÂNTARA

O quê: Arraial em Alcântara

Quando: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Rua da Academia Recreativa de Santo Amaro

------------------------------------------------------------

CARNIDE

O quê: Carnide Clube

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Largo do Coreto

------------------------------------------------------------

OLIVAIS

O quê: Associação Desportiva e Cultura da Encarnação e Olivais

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Rua Quinta de Santa Maria, Rua Circular Norte

------------------------------------------------------------

O quê: Grupo Musical O Pobrezinho

Quando: 2, 3, 4, 5, 9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de junho

Onde: Rua do Chibuto

------------------------------------------------------------

O quê: Ingleses Futebol Clube

Quando: 3, 4, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 24, 25 de junho

Onde: Rua Cândido de Oliveira, Rua Acúrsio Pereira