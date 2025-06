A cantora Nucha partilhou um desabafo na sua página de Instagram. A artista, de 58 anos, tem estado mais afastada das redes sociais e explicou aos seguidores o motivo que a tem deixado mais quieta.

"Um dia disseram-me para parar de ver notícias, que me fazia mal à ansiedade e eu tentei... Mesmo sem as procurar, elas aparecem na televisão, nas redes sociais e em todo o lado... Só vejo desgraça... E o pior, é que depois da desgraça, vêm as piadas, as brincadeiras com a dor dos outros.

Vejo discórdia onde devia haver conversa, falta de respeito em todo o lado [...] Confesso que não me revejo nisto. Não quero fingir que está tudo bem, mas também não quero espalhar tristeza... Sinto-me muitas vezes sem vontade de falar, como se tudo fosse mal interpretado. Por isso tenho escolhido o silêncio", revelou a artista.

Nucha tem preferido refugiar-se nos seus "animais e nas coisas simples". "Quem quiser, encontra-me aqui em silêncio, mas onde a paz ainda tem lugar", confessou a cantora.

