O feriado de 4 de Julho (4th of July), que celebra a independência dos Estados Unidos, terá sempre um significado muito especial para o príncipe Harry e Meghan Markle. A confissão foi feita pela própria duquesa de Sussex através de uma partilha no Instagram.

"O nosso segundo encontro foi no dia 4 de julho de 2016 e o H [apelido com que carinhosamente trata Harry] comprou-me cupcakes para celebrar. Agora, depois destes anos, os nossos filhos estão incluídos na tradição. Feliz Dia da Independência! Que o vosso dia seja tão doce quanto estes cupcakes", notou na legenda da partilha.

Como o romance começou...

O príncipe e a atriz da série 'Suits' conheceram-se online através de um amigo em comum. No primeiro episódio da série documental 'Harry & Meghan', que gravaram para a Netflix, Harry revelou que ficou interessado em Meghan após ver uma foto da artista com filtro de cão estilo Snapchat.

"A Meghan e eu conhecemo-nos no Instagram. Estava a fazer scroll e alguém que era amigo tinha uma foto das duas, como se fosse um Snapchat, com orelhas de cão. Eu fiquei: 'quem será?'".

Depois de trocarem uma série de mensagens na rede social, os dois encontraram-se em Londres, uma vez que Meghan tinha ido assistir ao torneio de Wimbledon.

Apesar do príncipe ter chegado atrasado, não demorou até que surgisse uma química entre ambos. Em agosto, fazem uma viagem a África e é aí que se apaixonam, enquanto acampam "debaixo das estrelas", conforme o filho de Carlos III revelou numa entrevista à BBC.

O noivado foi anunciado um ano depois, em novembro de 2017. A 19 de maio de 2018 dão o nó numa romântica cerimónia que aconteceu na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Um caminho independente da família real britânica

A 8 de janeiro de 2020, após muitas polémicas no seio da família real britânica, Harry e Meghan anunciam que vão seguir um caminho independente e deixar de trabalhar exclusivamente para a 'Firma'.

Mudam-se para o Canadá num primeiro momento e, entretanto, para Califórnia, Estados Unidos, onde permanecem até agora. Em comum têm dois filhos: o príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet, de quatro.

Atualmente, a duquesa de Sussex dedica-se à sua marca 'As Ever', através da qual vende produtos alimentares. Para além disso prepara-se para a segunda temporada de 'With Love, Meghan', uma produção para a Netflix na qual recebe convidados em casa, partilhando receitas e dicas de bricolagem. Já Harry continua a dedicar-se às causas humanitárias que abraçou anteriormente, sendo uma das mais sonantes a dos veteranos, para os quais criou a competição desportiva Invictus Games.