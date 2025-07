Morreu o ator Julian McMahon, aos 56 anos. A informação foi revelada pela esposa à publicação Deadline, esta quinta-feira.

De acordo com um comunicado enviado à publicação, o ator morreu na terça-feira, 2 de julho.

"De coração aberto, quero partilhar com o mundo que o meu amado marido, Julian McMahon, morreu pacificamente esta semana depois de uma valente batalha para vencer o cancro", anunciou.

A esposa, Kelly McMahon, explica que Julian McMahon morreu em Clearwater, no estado norte-americano da Florida.

"O Julian amava a vida. Amava a sua família. Amava os seus amigos. Adorava o seu trabalho e adorava os seus fãs. O seu desejo mais profundo era trazer alegria ao maior número de vidas possível", lê-se na nota, que também pede "privacidade" durante este período de luto.

"E desejamos que todos aqueles a quem o Julian trouxe alegria, continuem a encontrar alegria na vida. Estamos gratos pelas recordações", remata a esposa.

McMahon nasceu a 27 de julho de 1968 em Sidney, na Austrália e começou a sua carreira como modelo. Foi a protagonizar uma telenovela australiana, 'The Power', que deu os primeiros passos na representação, em 1989.

Depois do sucesso na primeira telenovela, fez ainda uma segunda, mais longa, e depois passou para o grande ecrã, com o filme australiano-americano 'Wet and Wild Summer!', no qual contracenou com Elliott Gould.

Foi aí, em 1992, que se mudou para Hollywood e começou a sua carreira americana da mesma forma que começou a australiana: com uma telenovela. Bem sucedido, acabou por se juntar à série 'As Feiticeiras', onde dava vida ao antagonista Cole Turner.

Foi, depois, com a série 'Nip/Tuck' que foi nomeado para um Globo de Ouro, e entrou também em 2020 em 'FBI: Most Wanted', saindo dois anos depois e ao fim de três temporadas. Também participou no 'Quarteto Fantástico'.

McMahon esteve em filmes como 'Premonição' ou 'Um Momento de Viragem'.

O seu último papel foi na série 'The Residence', da Netflix, na qual interpretou o primeiro-ministro australiano, 'voltando' às raízes, já que o seu pai, Billy McMahon, ocupou o cargo fora dos ecrãs de 1971 a 1972

[Notícia atualizada às 23h48]