"Cresci no Este de Londres, com pais e avós muito patriotas e orgulhosos de serem britânicos, e nunca imaginei que receberia esta honra", afirmou o ex-médio, agora com 50 anos.

Beckham, que em 2003 já tinha recebido o título da Ordem do Império Britânico e que agora vai passar a ser tratado por 'Sir', assumiu que ter capitaneado a seleção de Inglaterra, pela qual foi 115 vezes internacional e marcou 17 golos, foi "o maior privilégio" da sua carreira e "literalmente um sonho de infância que se tornou realidade".

Em declarações à agência noticiosa britânica PA, o antigo futebolista recordou que fora dos relvados teve a sorte de representar o Reino Unido "em todo o mundo e trabalhar com organizações incríveis que apoiam comunidades necessitadas".

"Tenho muita sorte por poder fazer o trabalho que faço e estou grato por ter visto reconhecido um trabalho que me enche de satisfação", pontuou.

David Beckham retirou-se dos relvados em maio de 2013, após uma carreira bem-sucedida, que começou no Manchester United, clube do qual ainda hoje é um símbolo.

Ao serviço dos 'red devils', conquistou seis Ligas inglesas, uma Liga dos Campeões (1998/99), uma Taça Intercontinental (1999), duas Taças de Inglaterra e quatro Supertaças de Inglaterra.

Em 2003, deixou Inglaterra e transferiu-se para o Real Madrid, no qual não teve a mesma sorte de Manchester, tendo conquistado 'apenas' uma Liga espanhola (2006/07) e uma Supertaça (2003/04) nos quatro anos passados na capital espanhola.

De Madrid, rumou aos Estados Unidos, mais concretamente aos LA Galaxy, sagrando-se campeão da Major League Soccer por duas vezes.

A 'aventura' nos Estados Unidos foi intercalada duas vezes, para ser emprestado aos italianos do AC Milan.

Em janeiro de 2013, deixou os LA Galaxy em definitivo e assinou um contrato de seis meses com o Paris Saint-Germain, conquistando a Liga francesa, o seu 19.º e último título da carreira.

"Demorarei algum tempo a assimilar esta notícia, mas estou imensamente orgulhoso e é um momento muito emotivo para partilhar com a minha família", disse hoje.

Beckham está envolvido em várias causas humanitárias, sendo embaixador da Boa Vontade da UNICEF mas também da The King's Foundation, a principal instituição de caridade do Rei Carlos III.

É também um dos proprietários do Inter Miami, da Liga norte-americana, que conta, entre outros, com o 'estelar' argentino Lionel Messi e uruguaio Luis Suárez, ou os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

Leia Também: David Beckham vai receber o título de cavaleiro. "O maior reconhecimento"