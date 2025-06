David Beckham deverá receber o título de cavaleiro durante as comemorações do aniversário do rei Carlos III.

O ex-capitão da seleção inglesa já tinha sido nomeado Oficial do Império Britânico, em 2003, pela falecida rainha Isabel II. E agora, de acordo com a informação obtida pela BBC Sport, está na lista para receber mais um reconhecimento pela carreira no futebol e pelas contribuições à sociedade britânica. Lista essa que será tornada pública na próxima semana.

David Beckham jogou 115 vezes pelo seu país, além de ter feito parte de várias equipas - Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris St-Germain e AC Milan. A carreira como jogador terminou em 2013.

De acordo com o The Sun, um amigo destacou que "este é o maior reconhecimento para David".

"A sua família e amigos estão incrivelmente orgulhosos, e o próprio David está mais do que feliz. Ao fim de todos estes anos, ele ainda é menino da mamã e está muito feliz por a sua mãe, Sandra, poder ver isto a acontecer. É um momento importantíssimo para o clã Beckham", acrescentou.

