Sara Carreira morreu este sábado, 5 de dezembro, num acidente de carro, perto de Santarém. A jovem, de 21 anos, seguia na viatura com Ivo Lucas, que se encontra neste momento no hospital com ferimentos graves.

Nas redes sociais, logo após a notícia ter-se tornado pública, foram muitos os famosos que destacaram o “choque”, lamentando a perda e enviando palavras de conforto à família.

“Absolutamente em choque com a morte da Sara Carreira. Que a família encontre forças para superar esta tragédia”, escreveu Ana Garcia Martins, ‘Pipoca Mia Doce’.

“Estou a tremer.. como é que é possível. Não há palavras. Descansa em paz, Sara. Que Deus reconforte os corações destes familiares”, disse Isabela Cardinali.

Também Agir rapidamente reagiu nas redes sociais. “Das almas mais queridas de sempre. Um abraço de força à família e muita coragem Ivo. Até sempre Sara”.

Por sua vez, Diogo Piçarra escreveu no Twitter: "Ainda não acredito".

Já Fernando Daniel disse: "De luto. A Sara não merecia, ninguém merece partir tão cedo. Estive com a Sara poucas vezes, mas o suficiente para perceber que era uma ternura de pessoa e um Ser com uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza. Força a toda a família, e as melhoras para todos os envolvidos".

Em choque com a notícia, Fernando Rocha recorreu também ao Instagram para lamentar a morte de Sara. "Meu Deus, que é que estás a fazer? O que nos reservas mais para 2020? agora uma menina de 21 anos fica sem vida. DESCANSA EM PAZ SARA CARREIRA. E o meu apoio grande a toda a família".

"Completamente em choque com um aperto gigante no coração. Sara. Muita força à família Carreira, não consigo imaginar como se vive depois de uma despedida assim...tão cruel. Força e coragem", destacou Cláudia Vieira.

Tânia Ribas de Oliveira também ficou em choque com a notícia: "Ninguém tem palavras para esta tragédia. Sara. Fica o meu abraço aos pais e aos irmãos maravilhosos. Aos amigos. Muita força e muito amor".

Assim como o diretor-geral da TVI, Nuno Santos. "A Sara era uma miúda doce, de olhos muito vivos, claros, muito bonitos e não apenas por serem claros. Era uma miúda cheia de sonhos. Presume-se que como todos os miúdos, mas ela tinha aquela determinação que todos têm na família e que encontrei pela primeira vez no pai vai para 20 anos. Nenhuma palavra ou gesto poderá confortar o Tony e a Fernanda; o David e o Michael. Que encontrem dentro deles a força e a coragem para superar este momento tão dramaticamente cruel e esta dor que podemos apenas presumir quão insuportável será".

Atualmente a viver no Brasil, Katia Aveiro também deioxu uma mensagem de força à família de Sara Carreira. "Pelos meus amigos (Carreira) estou sem palavras para tamanha desgraça... Que Deus conforte o coração de vocês... Estou em choque... Estou triste, que 2020 é este... Meus amigos, nosso abraço familiar que é tão pequeno para tamanha dor que seja só um conforto que vocês irão precisar. Que é que está a acontecer??? Meu pai!!!!?? Estou sem palavras. Que esta filha e irmã vá em paz e que Deus dê forças a esta família que vai precisar tanto. Minhas orações estão com vocês... (Portugal está de luto)"

Por sua vez, o ator Ricardo Pereira mostrou-se de coração partido com a notícia.

"Não acredito que um pai ou uma mãe viva depois de uma perda assim... sobrevive-se apenas", disse Andreia Rodrigues.

João Montez escreveu: "Miúda. Estou sem palavras. Não é possível. Que dia triste. Recordar-te-ei assim, sempre".

"Fernanda, Tony, David, Mickael. Os meus pensamentos estão convosco nesta dor inimaginável. A dor maior. Abraço-vos desejando que vos deixem em paz e vos respeitem neste momento de tão profundo sofrimento", lê-se na publicação de Rita Ferro Rodrigues.

Ágata escreveu: "Meu Deus estou incrédula. Sinto uma dor tão forte no meu peito. A vida é muito injusta..."

"Que dor.... Não consigo encontrar palavras . O meu amor está convosco... Fernanda, Tony, David, Mickael", foram as palavras de Iva Domingues.

Também Sónia Araújo reagiu no Instagram: "Em choque, como se reage a uma tragédia destas? Um abraço muito apertado aos pais, irmãos e toda a família Carreira e amigos, toda a força do mundo".

Miguel Cristovinho partilhou uma profunda reflexão:

"Não sei o que se passa com o mundo.... incompreensível e inaceitável. Os meus sinceros sentimentos à família Carreira e um forte abraço", escreveu Liliana Santos.

Lourenço Ortigão também reagiu no Instagram, onde além de deixar algumas palavras de conforto à família, deixou uma mensagem de força a Ivo Lucas. "Não encontro palavras, que dia tão triste para uma família tão incrível e que me diz tanto. Muita força Tony, Fernanda, Mickael e David. Força Ivo".

João Baião apenas escreveu: "Um abraço forte a toda a família".

"Porque não consigo imaginar a dor. Muita força para a família Carreira", disse Frederico Amaral.

Carolina Deslandes destaca que "perdemos uma pessoa boa". "Uma miúda com a vida pela frente. Uma filha, irmã, namorada, uma artista amada por tanta gente. É um momento de luto e de tristeza. Que os meios de comunicação deste país tenham a noção e a decência de respeita-lo e que dêem a paz possível a família. Não imagino a vossa dor. Estamos todos convosco. Ivo, que consigas reerguer-te e seguir em frente. Que dia tao triste", concluiu.

Liliana Campos começou por recordar o momento em que conheceu Sara e a última vez em que estiveram à conversa. "Conheci a Sara quando ela tinha 8 ou 9 anos. Apesar de ser a Princesa das Princesas, foi sempre uma ternura comigo, com era com todos os que a rodeavam. A última vez que a vi, falámos de moda. Com toda a sua humildade pediu-me alguns concelhos.... Para além de tudo era uma menina muita humilde", lembra. "Estou em choque. Não há palavras! Uma tragédia! Mais uma... Não quero imagina a Dor Maior daqueles País. Nem o sofrimento daqueles irmãos. E os avós?! O País volta estar consternado com tamanha tragédia. Rezo pela Sara e por a Dor de toda aquela família. Muita Fé e muita Luz para todos", remata.

Quem também já reagiu no Instagram foi Teresa Guilherme: "Estou em choque com a morte da Sara Carreira. Um beijo muito grande cheio de força para esta família fantástica e tão especial para mim. É muito triste. Muito triste".

"Absolutamente sem palavras", começou por escrever Sofia Cerveira. "Custa muito acreditar. Que partida tão abrupta e inesperada. Os meus profundos sentimentos a toda a família", acrescentou.

