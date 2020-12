Morreu Sara Carreira, de 21 anos, filha mais nova de Tony Carreira, este sábado, 5 de dezembro, num aparatoso acidente de viação na A1, na zona de Santarém. A informação foi confirmada ao Notícias ao Minuto que sabe também que Ivo Lucas, seguia na mesma viatura, foi transportado para o Hospital de Santarém, com ferimentos graves.

A cantora Bárbara Bandeira, o músico Kasha, Diana Lucas (irmã de Ivo Lucas) e alguns elementos da família Carreira já se encontram no hospital, avança a CMTV.

O óbito da jovem, que sabe-se agora ser a filha de Tony Carreira, foi declarado no local e na sequência de uma violenta colisão na A1 que envolveu quatro veículos ligeiros e que provocou ainda três feridos, um dos quais com gravidade, que será Ivo Lucas.

Outros dois feridos ligeiros foram assistidos no local, acrescentou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Para o local do acidente, cujo alerta foi dado às 18h45, e de acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil, foram mobilizados 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

A A1 esteve várias horas cortada ao trânsito no sentido Norte/Sul, entre os nós de Santarém e do Cartaxo, adiantou à agência Lusa fonte da GNR.

Sara Carreira é a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, e irmã de Mickael David Carreira.

