"Dizemos muitas vezes que este programa é uma família. Celebramos o amor das famílias e cuidamos uns dos outros. Esta família, hoje, está de luto", foi com estas palavras que Catarina Furtado deu início à primeira gala ao vivo do 'The Voice' em 2020.

"Durante muitos anos, o Mickael [Carreira] foi um dos elementos-chave para o sucesso do 'The Voice Portugal' e não existem nunca palavras que consigam atenuar a dor de quem perde os seus. Por isso, os nossos profundos sentimentos à família Carreira", acrescentou de seguida Vasco Palmeirim.

Mas não ficaram por aqui e Catarina Furtado deixou ainda uma mensagem de carinho a "todas as mães, aos pais, irmãos, que perderam uma parte de si cedo demais, antes do tempo".

O programa seguiu com a atuação de Fernando Daniel e Agir, que cantaram o tema 'Sem Ti'. No final, ambos também deixaram uma palavra de força à família de Sara Carreira e a Ivo Lucas, namorado da jovem artista.

Recorde-se que Ivo seguia no mesmo carro de Sara. O acidente aconteceu no sábado e o cantor e ator mantém-se no hospital. Leia Também: Será "operado em breve". Há atualização do estado de saúde de Ivo Lucas

De lembrar ainda que o filho mais velho de Tony Carreira, Mickael, fez parte da equipa de mentores do programa da RTP entre 2014 e 2018. No 'The Voice Portugal', o artista viu os irmãos mais novos, David e Sara Carreira, subiram ao palco para juntos cantarem o tema 'Gosto de Ti', em dezembro de há dois anos. Lembre aqui a atuação.

