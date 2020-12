A agência de talentos Glam partilhou, este domingo, uma atualização do estado de saúde do ator Ivo Lucas, que está internado no Hospital de Santarém. O jovem de 30 anos encontra-se num "estado delicado" e vai ser "operado em breve".

Na publicação divulgada nas redes sociais, a Glam partilha ainda uma mensagem especial em homenagem a Sara Carreira, que seguia com Ivo Lucas no carro que se acidentou ontem na A1, e que perdeu a vida.

"Sara. Sorriso quente, olhar sincero e voz doce! Assim iremos recordar a menina mulher, com quem privamos desde os seus 10 anos, e que com a sua candura e determinação, em tão pouco tempo, tocou em muitos corações", pode ler-se.

A Glam deseja ainda que as famílias de ambos tenham "força e todo o amor do mundo para superar o insuperável".

