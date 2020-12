O país ficou em choque com a notícia da morte da filha mais nova de Tony Carreira, Sara, que estava a dar os primeiros passos no mundo da música, tendo lançado o EP 'Metade' no ano passado.

Um trabalho que levou a jovem artista a conversar com o Fama ao Minuto, numa entrevista sincera, onde aceitou dar-se a conhecer de forma transparente.

"Sou muito tímida com as pessoas que não conheço, mas com os meus amigos sou a pessoa mais extrovertida de sempre", disse na altura. Recorde aqui.

Além da música, a jovem tinha-se aventurado recentemente no mundo da moda, tendo lançado uma coleção de roupa com Micaela Oliveira. Novidade que anunciou no dia em que completou 21 anos, no passado dia 21 de outubro.

Nesse dia especial, Sara contou com uma surpresa especial do pai. Tony Carreira levou a filha até à praia e enquanto ambos passeavam o cão de Sara, um avião sobrevoava o areal com uma mensagem de pai para filha: "Parabéns, meu pintainho. Amo-te". Momento que foi gravado. Para ver o vídeo, clique aqui.

Recorde-se que os irmãos de Sara, David e Mickael Carreira, também eram muito protetores de Sara, sem esquecer a mãe, Fernanda, que muitas vezes surgia junto da jovem em imagens partilhadas nas redes sociais.

Sara subiu várias vezes ao palco junto da família e em 2018 foi ao lado de David que cantou a música 'Gosto de Ti'.

Sara sofreu um acidente de viação este sábado, dia 5 de dezembro, na A1 na zona de Santarém. Ivo Lucas também seguia na viatura e encontra-se neste momento no hospital com ferimentos graves. Recorde-se que o casal esteve nos últimos tempos no centro das atenções, com rumores de que estavam a viver uma relação amorosa. Namoro que nunca foi confirmado publicamente.

