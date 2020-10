Sara Carreira escolheu as últimas horas do seu 21.º aniversário, celebrado esta quarta-feira, dia 21 de outubro, para partilhar com os seus seguidores uma grande novidade: a cantora vai lançar a sua primeira coleção de roupa.

"Sara Carreira X Micaela Oliveira", é o nome da coleção onde a filha de Tony Carreira se junta à estilista portuguesa.

"Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela, uma grande amiga minha de há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata", escreve Sara ao partilhar com os seguidores o vídeo que promove as primeiras peças da coleção.

