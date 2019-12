Quando lançaste algumas das músicas do teu novo EP - 'Metade' - disseste que elas eram o reflexo daquilo que viveste nos últimos anos. As tua músicas são todas pedaços da tua história?

As minhas músicas são muito autobiográficas, contam muito a minha história, a minha verdade. Falam sobre aquilo que passei, aquilo que vivi e por isso é que também são tão especiais para mim e dai também o nome ‘Metade’. É a minha história, é um reflexo meu. E ajudaram-me imenso, foram um porto de abrigo para mim a passar por certas situações. Refugiava-me imenso na música, através da escrita conseguia perceber aquilo que estava a sentir e passar melhor pela situação.

As pessoas sempre conseguiram conhecer-me através das carreiras do meu pai e dos meus irmãos, viram-me crescer mas nunca tiveram propriamente em contacto comigo a solo, sozinha

Era precisamente isso que te ia perguntar. Porquê o nome ‘Metade’? Falta a outra metade?

Agora têm o ‘Metade de Mim’, vão ter outra metade daqui para a frente, mas metade porque sou eu. Queria com este EP que as pessoas me conseguissem perceber, não só enquanto pessoa mas também enquanto cantora. Queria que, através do meu trabalho, conseguissem acompanhar-me e conhecer-me. As pessoas sempre conseguiram conhecer-me através das carreiras do meu pai e dos meus irmãos, viram-me crescer mas nunca tiveram propriamente em contacto comigo a solo, sozinha, e era esse o meu principal objetivo.

E o que é que cada uma das músicas deste EP passa realmente sobre ti?

Passam verdades. 80% diria que são verdades minhas e o resto são verdades de pessoas que me rodeiam, pessoas que escrevem comigo. Isso era o que eu mais queria no meu EP, que fosse tudo genuíno e nada forçado. E isso acho que conseguimos no resultado final.

Além do teu EP, que outras novidades estão a caminho?

Nem eu sei [risos]. Neste momento a minha prioridade é o EP e depois a minha digressão 2020. Já estamos a marcar as primeiras datas e estou ansiosa. Foram três anos a trabalhar muito para isto e finalmente as coisas estão a concretizar-se. Em breve vamos ter mais novidades.

Eu sou muito tímida com as pessoas que não conheço, mas com os meus amigos sou a pessoa mais extrovertida de sempre

E sentes-te preparada para subir ao palco e fazer uma digressão só tua?

Sozinha! [ risos]

Sim, és só tu agora...

Preparada, preparada a 100% acho que nunca estamos. Temos sempre medos. Mas estou muito feliz, muito ansiosa e sei que vou trabalhar e ainda estou a trabalhar muito para isso, para que fique orgulhosa do resultado final. E tenho a certeza que vou estar muito feliz.

Quando lançaste as tuas primeiras músicas disseste que ainda não sabias muito bem quem seriam os teus fãs. Agora já consegues ter mais essa noção com o lançamento do EP?

Não. Eu ainda estou muito pouco em contacto com as pessoas. Através das redes sociais tento ao máximo estar em contacto com elas, para conseguir conhecê-las. Depois num ou outro evento também, mas ainda não pude estar em contacto e acho que isso é o que me dá mais vontade de começar a digressão. Através da tour vou conseguir conhecer o meu público.

Muitas pessoas têm a ideia de que és mais caladinha, mais fechada...

Tímida.

Ao início era mais complicado, era uma criança e não podia fazer tudo o que queria fazer

Sim. A música faz-te libertar dessa timidez?

Eu sinto que com o tempo vou conseguir distanciar as coisas. Eu sou muito tímida com as pessoas que não conheço, mas com os meus amigos sou a pessoa mais extrovertida de sempre. Com a tour, como vou estar com a minha família de estrada, sinto que vou conseguir passar isso para o palco. Conseguir passar a minha energia, a pessoa que sou por trás das câmaras, que é uma pessoa mega à vontade. Acho que são as câmaras que acabam por me 'acalmar' um bocadinho.

Tendo em conta essa tua timidez e o facto de a tua imagem sempre ter sido pública, a exposição assustava-te?

Eu tenho a certeza que sempre me assustou um bocadinho, a uma criança assusta sempre mais. Mas acredito que ao longo do tempo fui aprendendo a lidar com isso e agora lido muito bem. Ao início era mais complicado, era uma criança e não podia fazer tudo o que queria fazer. Tinha de ser controlada em muita coisa. Agora, lido muito bem com isso.

Numa entrevista recente ao teu irmão David, ele acabou por confidenciar-nos que o teu pai teve dificuldades em perceber algumas das suas músicas. No teu caso, já aconteceu o mesmo?

Por acaso o meu pai é daquelas pessoas que às vezes até lhe digo: ‘Mas pai, podes dizer a verdade’. Isto porque ele está sempre a dizer bem, mas também por serem baladinhas [risos]. O David é mais para a frente. O meu pai sempre deu opinião, na maioria das vezes positiva, mas como é óbvio se não gostar é o primeiro a dizer. Eu até tenho uma música assim mais diferente no meu EP, não sei se o meu pai percebe o que eu digo na letra porque há umas partes em inglês, mas ele por acaso nunca me disse nada disso.

Sinto que por estar no início ainda estou a descobrir o que sou, o que quero

E qual o melhor conselho que ele te dá?

Como qualquer pessoa, eu já recebi imensos conselhos dos meus pais. No caso do meu pai, ele é a pessoa que me acalma muito em certas situações com as quais eu não estou a saber lidar. Quando estou mais preocupada, mais triste, ele diz-me para eu ganhar mais confiança e estar mais calma. Mas aquilo que ele melhor me conseguiu transmitir é que as coisas com o tempo resolvem-se. Às vezes podemos estar a fazer um drama gigante com uma coisa tão pequenina e com o tempo as coisas vão ao sítio.

Enquanto artista, já consegues definir-te? Saber aquilo que queres exatamente fazer?

Sinto que por estar no início ainda estou a descobrir o que sou, o que quero, o que quero transmitir. O meu principal objetivo é sempre passar através do meu trabalho a pessoa que sou, seja numa onda mais intimista com as baladas ou numa onda mais moderna pop com músicas mais mexidas.

E vamos ver-te mais nesse registo, de músicas mais mexidas?

Sim! Agora lancei mais baladas com o meu EP, porque é o que eu gosto e o que mostra o que eu sou, mas antes da tour quero lançar músicas mais mexidas... para também não ser uma seca [risos].

Para terminar, conta-nos qual o teu maior sonho no mundo da música?

O meu maior sonho, assim num futuro longínquo, é encher um Altice Arena. Sei que ainda falta muito, estou no início e tenho noção disso, mas é um sonho de carreira.

