"A última gala foi emocionante". Foi com estas palavras que Catarina Furtado começou a publicação que fez na sua página de Instagram onde fala do 'The Voice Kids'.

O programa, da RTP, está quase a chegar ao fim e a apresentadora fez questão de agradecer todo o carinho.

"Estamos em contagem decrescente para a grande final do 'The Voice Kids'. É já domingo. O que é bom passa sempre tão depressa…. Obrigada pelas centenas de mensagens a elogiar o programa e, sobretudo, a qualidade dos nossos kids (crianças). E eu acrescento: ainda por uma trazem uma genuína boa 'vibe'. São vocês que votam! Não faltem ao dia de eleições e decidam quem é a próxima voz kid de Portugal", escreveu.

À sua mensagem juntou um vídeo com várias imagens dos bastidores.

Leia Também: Catarina Furtado assinala aniversário da irmã. "O meu primeiro bebé"