As redes sociais continuam a ser o local de muitas homenagens a Sara Carreira, especialmente daqueles que lhe eram mais próximos. Ainda este domingo, Angie Costa e Miguel Cristovinho decidiram partilhar no Instagram um vídeo onde surgem junto da filha mais nova de Tony Carreira e outros artistas a cantarem, muito felizes.

Um momento carinhoso que levou Rita Ferro Rodrigues a recordar a perda de um amigo, quando tinha a mesma idade de Sara.

"Como dizer isto? Com a vossa idade (21 anos) perdi um grande amigo. O Gonçalo. Nas mesmas circunstâncias. Num minuto, tudo muda.Tenho 44 anos. Não há um dia que não me lembre dele e é uma dor que fica para sempre. Mas a verdade é que por me lembrar todos os dias dele - eu e os meus amigos (agora 'velhotes' e que continuamos juntos) o Gonçalo está sempre vivo entre nós", começou por escrever na caixa de comentários da publicação de Angie Costa.

"Não o conseguimos ver, cheirar, abraçar. Mas aprendemos a falar com ele e a sua ausência tornou-se numa enorme PRESENÇA na nossa vida. É muito duro perder um amigo para a morte mas acreditem: a morte não é nada perante um amor que se construiu e é indestrutível e eterno. Muita força Angie Costa, Bárbara Bandeira e todas as amigas e amigos da Sara. Guardem-na na luz e na alegria... e ela estará para no meio de vós", disse ainda.

Veja o vídeo de Sara com Ivo Lucas, Bárbara Bandeira, Angie Costa e Miguel Cristovinho e outros amigos na galeria.

