No início da gala do 'Big Brother', este domingo, Teresa Guilherme quis deixar um beijinho e uma palavra de conforto à família Carreira, depois da morte de Sara.

A filha mais nova de Tony Carreira tinha 21 anos e morreu num acidente de carro, no sábado, 5 de dezembro.

Quem começou por falar foi Ana Garcia Martins, 'A Pipoca Mais Doce', que recordou a partida do irmão.

"É absolutamente impossível ficar indiferente a uma tragédia destas. Pessoalmente, toca-me muito porque perdi o meu único irmão precisamente com a mesma idade da Sara e também num acidente de automóvel, portanto, sei precisamente a dor que esta família está a passar e toca-me muito. Mas acho que é uma dor transversal, acho que todos nós a sentimos de alguma maneira. Só lhes desejo a maior força e a maior coragem para conseguirem superar este momento tão difícil”, disse.

Por sua vez, Teresa acrescentou: "Eu conhecia bem a Sara, gosto muito do Tony, gosto muito da Fernanda e dos manos. Devem estar devastados, um beijinho e muita força neste momento, é um momento inultrapassável, mas com que tem que se viver, um beijinho, muita força e… eu acredito…".

Recorde-se que o programa 'The Voice Portugal' também começou com uma homenagem a Sara Carreira.

