A quarta edição da Gala dos Sonhos, em homenagem a Sara Carreira, realizou-se no Sagres Campo Pequeno, no dia 6 dezembro. O evento contou com várias figuras públicas, incluindo o primeiro-ministro Luís Montenegro, caras conhecidas da TVI e, claro, os membros da família Carreira.

Mas houve alguém que não marcou presença neste momento especial. Ângela Rocha, a namorada de Tony Carreira. No 'V+ Fama', Adriano Silva Martins e os comentadores revelaram a razão.

"A namorada de Tony Carreira foi a grande ausente da Gala dos Sonhos. Aliás, até hoje, Ângela mantém-se discreta e nunca foi vista em público junto aos filhos do cantor. Mas há um motivo", começa por dizer o apresentador Adriano Silva Martins.

Guilherme Castelo Branco, por sua vez, rematou: "Eu acho que é de uma grande inteligência emocional, ela perceber que a Fernanda e o Tony tiveram uma relação muito longa, tiveram três filhos e passaram por uma tragédia enorme. A Ângela esteve a ajudar o Tony a superar este grande desgosto, mas a Gala acaba por ser um momento de família e pode tornar-se disruptivo estar a participar na mesma".

E acrescentou ainda, explicando: "Além disso, o próprio Tony diz e é verdade, quando aparecem juntos, o foco vai ser esse, porque eles também não aparecem assim tantas vezes juntos. Portanto, mais vale ir aparecendo ao ponto de tornar isto mais normal e no dia que aparecer não ser um falatório tão grande".

Cláudia Jacques também deixou o seu comentário, afirmando que a decisão partiu de Ângela Rocha, não tendo sido Tony Carreira a impedi-la de estar presente na Gala dos Sonhos.

"Acho que foi muito bonito e elegante da parte dela não querer estar presente num momento que é tão importante para esta família", rematou. "De facto, as atenções iriam dispersar-se e, mesmo para a Fernanda, seria um bocadinho doloroso ter de partilhar aquele momento com a atual companheira do Tony. O foco mediático seria neles e não era isso que se pretendia".

