No início do mês de setembro, o comentador Adriano Silva Martins revelou, no programa 'V+ Fama', que a atriz Daniela Melchior estava separada do namorado, Guido Senia, e que os dois tinham deixado de se seguir no Instagram.

Esta terça-feira, 15 de outubro, o comentador da TVI avançou com novas informações.

Estará a reconciliação do casal à vista?

"Daniela Melchior está em Ibiza, mas há mais. Está em Ibiza, na discoteca Circoloco, propriedade de Guido Senia, o seu ex-namorado", afirmou Adriano Silva Martins.

O comentador revelou ainda: "Ou talvez já não seja tão 'ex', uma vez que a atriz e o empresário italiano voltaram a seguir-se nas redes sociais".

A acrescentar a isto, Guido Senia partilhou a história que Daniela Melchior publicou na sua discoteca: "Eles seguem-se, já partilham conteúdo. Acho que é um bom indicador eles voltarem a seguir-se“, rematou Adriano.

