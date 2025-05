Em causa estão as declarações em que a comentadora confirma que Pimpinha terá ido a casa da namorada do ex-marido.

Cinha Jardim comentou no 'Dois às 10' a polémica recente que envolve a sua filha mais velha, Catarina Jardim, conhecida como Pimpinha. A comentadora referiu-se às notícias que dão conta de que Pimpinha terá ido a casa da namorada do ex-marido e partido uma porta. Cinha negou que a filha tivesse tido comportamentos violentos ou partido o que quer que fosse, mas revelou que a filha foi, de facto, a casa da namorada de Francisco Spínola. "A Pimpinha foi com a irmã e com a Sofia [Jardim], foram lá para falar. Até porque elas eram conhecidas. Até porque ela vive ao lado, muito perto da casa do Francisco. Portanto, saiu de um lado... e acho que foi falar para o outro", disse.

Esta sexta-feira, 23 de maio, Adriano Silva Martins comentou as declarações de Cinha Jardim no programa 'V+ Fama' e explicou que estas não correspondem à verdade.

"Vamos só aqui corrigir um pouco daquilo que foi contado pela Cinha, porque a Cinha confundiu aqui, talvez, duas histórias que lhe tenham contado. [...] A Pimpinha não foi à casa da Sara Freitas. Obviamente não partiu a porta, isso a Pimpinha já disse ontem que muitas coisas foram ditas que não são verdade", explicou o apresentador.

"A Pimpinha nunca foi a casa desta pessoa", reforçou.

Recorde-se que Pimpinha Jardim falou sobre a polémica assegurando no programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, de quinta-feira que as últimas notícias a seu respeito não correspondem à verdade.

