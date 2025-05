Catarina Jardim, mais conhecida como Pimpinha, é capa de revista esta semana devido a uma alegada polémica relacionada com o fim do casamento com Francisco Spínola.

O enlace acabou após 20 anos de relação, com o empresário a assumir pouco depois uma nova relação com uma amiga da família e funcionária dos seus restaurantes.

Agora, as revistas dizem que Pimpinha Jardim foi a casa da atual namorada do 'ex' e terá alegadamente partido uma porta e ainda riscado o carro de Francisco.

"Aqui posso garantir que não é verdade", assegurou Cinha Jardim ao comentar o tema na emissão de quinta-feira do 'Dois às 10'.

"A Pimpinha foi com a irmã e com a Sofia [Jardim], foram lá para falar. Até porque elas eram conhecidas. Até porque ela vive ao lado, muito perto da casa do Francisco. Portanto, saiu de um lado... e acho que foi falar para o outro", revelou.

"Só tenho pena que a minha filha possa chatear-se um bocadinho, mas essas coisas não posso admitir. Se fosse eu, não me ficava só pela porta. Partia tudo", continuou.

Advertida pelos restantes comentadores, Cinha atirou: "Não me interessa nada, toda a gente sabe que eu sou assim".

Ainda a respeito da suposta relação de amizade da atual companheira de Francisco com Pimpinha, a comentadora esclareceu: "Não era questão de grande amiga, nunca a vi em casa da Pimpinha. Só a vi servir no café, mas sabia que havia ali alguma amizade".

Por fim, a socialite assegurou que o seu desejo é que tudo fique bem entre os familiares. "Quero é que os meus netos estejam bem e que eles os dois estejam bem".

Também Pimpinha Jardim falou sobre a polémica assegurando no programa 'V+ Fama' que as notícias não correspondem à verdade.

