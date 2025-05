Pimpinha Jardim reagiu às notícias que surgiram esta semana na imprensa cor-de-rosa e que davam conta de que teria destruída a caixa do correio da atual namorada do ex-marido, bem como a viatura deste.

No início do programa V+Fama desta quinta-feira, dia 22, Pimpinha - que é comentadora do formato - negou as notícias, lamentado as mesmas.

"Desde que eu e o Francisco nos separamos, nem eu, nem o Francisco falámos sobre o assunto. Tenho muita pena que venham terceiras pessoas que não fazem parte do nosso círculo de amigos, que não fazem parte da nossa intimidade, tentar denegrir com mentiras a nossa imagem, aquilo que vivemos, a nossa família e o nosso casamento", notou.

"A única coisa que eu peço é que não se esqueçam que temos três filhos", disse por fim.