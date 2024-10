Daniela Melchior tem um novo projeto à vista. A atriz portuguesa, de 27 anos, irá integrar o elenco do filme 'Anaconda' no qual contracenará com Paul Rudd e Jack Black, adianta o Deadline.

A história da trama ficou a cargo dos guionistas Tom Gormican e Kevin Etten. Já a produção será levada a cabo por Brad Fuller e Andrew Form.

O filme original (1997), sublinhe-se, foi protagonizado por Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson e Ice Cube e conta a história de uma equipa do National Geographic que é levada para o cativeiro por um caçador que os obriga a encontrar e capturar a cobra mais mortal do mundo, a anaconda.

Fontes garantiram que esta nova versão não é um remake, mas uma releitura mais inclinada para a comédia. Não se sabe a que personagem Melchior dará vida.

Recorde-se que o mais recente filme da artista foi Road House, no qual brilhou ao lado de Jake Gyllenhaal.

