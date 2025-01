Daniela Melchior tem estado na Austrália nas últimas semanas em trabalho, nas rodagens de um novo filme internacional.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, revelou que irá participar em 'Anaconda', um filme que tem Jack Black e Paul Rudd no elenco e que irá estrear no Natal deste ano, de acordo com a página oficial no Instagram.

Na publicação que a atriz partilhou é possível vê-la a aprender a ligar uma mota antiga, referindo que terá de a conduzir para a produção.

"A fazer coisas pela primeira vez para filmes. Obrigada Rachel e Georgia pela aula para ser motard no ecrã", lê-se na legenda das fotografias e vídeos.