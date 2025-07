Estará Daniela Melchior a viver um romance com Kylian Mbappé? As suspeitas foram levantadas nas redes sociais depois dos fãs do jogador de futebol terem atentado a uma série de pistas que, na sua ótica, indicam que sim.

A primeira pista, talvez a mais óbvia, é que os dois seguem-se nas respetivas contas de Instagram.

A segunda destaca a troca de 'likes', tanto do craque, como da atriz portuguesa em publicações de ambos na rede social.

A terceira é o facto do atleta ter um perfil num app de relacionamentos (Raya, muito usada por celebridades), o que mostra a sua interesse em deixar de fazer parte do 'clube dos solteiros'.

Tudo isto, claro, não passam de especulações, até porque nem Melchior, nem Mbappé, confirmaram o relacionamento ou foram apanhados juntos em público.

Estado civil de Mbappé? Solteiro e bom rapaz, à procura de novos relacionamentos

Numa entrevista que deu anteriormente, o jogador de futebol já tinha abordado o assunto, após ser questionado sobre a sua vida amorosa.

"Sim, no passado já estive apaixonado e espero que me apaixone novamente. Mas não estou de momento. Não é que não pense nisso, por vezes digo para mim mesmo, 'imagina, com tudo o que se está a passar teres alguém ao teu lado'. A minha vida foi construída assim e eu fui construído para viver estes momentos. A pessoa ao meu lado pode não estar preparada para viver tudo", notou, referindo-se às consequências da fama.

A última namorada de Mbappé (pelo menos do conhecimento público) terá sido a modelo transexual e ícone da Playboy Ines Rau. Fotografias, que se tornaram virais, mostravam os dois num iate. Contudo, a relação viria a terminar em dezembro de 2022. Há quem garanta igualmente que a mulher que surgia no iate não se tratava de Ines Rau, tendo havido um erro na identificação da pessoa.

Nos últimos anos o jogador foi ligado a outros nomes, entre eles, Emma Smet, Alicia Aylie, Kim Kardashian e, mais recentemente, Daniella Grace.

Daniela Melchior solteira ou com ex-namorado?

Sempre muito discreta em relação à sua vida pessoal, as últimas notícias relativas à atriz davam conta que esta teria voltado a seguir no Instagram o ex-namorado, Guido Senia.

Não demorou muito até que surgissem especulações de uma alegada reconciliação do casal, que nunca foi confirmada. O assunto foi comentado por Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama' à época. "Daniela Melchior está em Ibiza, mas há mais. Está em Ibiza, na discoteca Circoloco, propriedade de Guido Senia, o seu ex-namorado".