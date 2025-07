Tom Brady e Sofia Vergara estão a aproveitar o melhor da vida… na companhia um do outro!

Segundo o Page Six, a estrela de futebol americano e a atriz da série 'Uma Família Muito Moderna' têm passado tempo juntos, em Ibiza, Espanha. Uma fonte da publicação descreve mesmo a situação como "um romance de verão".

Tudo começou quando os dois se encontraram no iate de luxe Luminara - lançado pela Ritz-Carlton Yacht Collection. Para a ocasião foram convidadas diversas celebridades, entre elas, Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson e Colman Domingo. Na lista de convidados constavam também Patrick Schwarzenegger, Tessa Thompson, Anitta e Irina Shayk.

A viagem neste iate, que durou dois dias, partiu de Roma, Itália, e incluiu espetáculos de drones e performances de Ellie Goulding, Sting e Janelle Monae.

A certa altura, Brady e Vergara terão trocado olhares num dos jantares de gala a bordo do iate. Entretanto foram fotografados lado a lado. "Ele pediu para trocar de lugar para se sentar ao lado dela no jantar", revelou uma fonte ao Page Six.

Nas redes sociais, Sofia Vergara partilhou imagens da viagem a bordo do iate de luxo e numa das imagens posa precisamente com o atleta.

Após o final da viagem no iate, Brady, de 47 anos, e Vergara, de 53, optaram por continuar em Ibiza a desfrutar do local e a viver umas férias de sonho. Esta também destacou momentos de grande diversão ao som de Calvin Harris, que deu um espetáculo no destino.

O passado amoroso de Sofia Vergara e Tom Brady

Sofia Vergara, recorde-se, divorciou-se de Joe Manganiello em 2023, após 10 anos juntos. A propósito da separação, numa entrevista a artista colombiana revelou que o rompimento aconteceu uma vez que Joe queria ser pai e esta não se sentia preparada para ter mais filhos. Contudo, Manganiello veio a contrariar esta versão dos factos, realçando que a relação chegou ao fim por desgaste natural.

Já Tom Brady anunciou o divórcio da modelo brasileira Gisele Bündchen após 13 anos de casamento, em outubro de 2022. Na altura, a imprensa internacional deu conta que a separação aconteceu porque o atleta tinha voltado atrás na sua decisão de terminar a sua carreira no futebol americano. Em comum têm dois filhos: Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. Entretanto, a manequim voltou a encontrar o amor ao lado do seu treinador Joaquim Valente, com quem teve um filho, que nasceu este ano.