Tom Brady não ficou indiferente ao nascimento do terceiro filho da ex-companheira Gisele Bündchen. Aliás, dizem, está "feliz" pela modelo.

De acordo com uma fonte próxima, que falou com o Page Six, Tom Brady até entrou em contacto com Gisele para lhe dar os parabéns.

De recordar que o bebé que acaba de nascer é o primeiro que a modelo tem em comum com o atual companheiro, Joaquim Valente. Gisele Bündchen é ainda mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, da relação terminada com Tom Brady.

