Depois de ter sido revelado que Gisele Bündchen está grávida do primeiro filho com o namorado Joaquim Valente, a People avançou com novas informações sobre a boa-nova.

Ao que se conta, a modelo, de 44 anos, está grávida de vários meses e a planear o parto em casa e só quer saber o sexo do bebé quando este nascer.

"A Gisele está muito feliz em Miami", disse uma fonte à revista. "Ela gosta de viver por lá", acrescentou, destacando também que a modelo "sente-se uma sortuda" por ter conhecido Joaquim Valente, que é instrutor de jiu-jitsu.

"Ele começaram como amigos, mas o namoro é sério há mais de um ano. Ela está feliz com o bebé e sente-se bem. Está grávida de vários meses e a planear o parto em casa", partilhou.

De recordar que este será o terceiro filho da manequim, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, fruto do casamento terminado com Tom Brady.