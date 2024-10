Gisele Bündchen não passou despercebida quando foi vista em público esta terça-feira, um dia depois de ter sido revelado que está grávida pela terceira vez.

A modelo foi fotografada a sair do ginásio, em Miami, e a 'barriguinha' já começa a notar-se. As imagens foram divulgadas por alguns meios da imprensa internacional, como o Daily Mail, mas também já estão a circular nas redes sociais.

De recordar que este será o primeiro filho da manequim com o atual companheiro, Joaquim Valente, um instrutor de jiu-jitsu. Gisele é ainda mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, fruto do casamento anterior com Tom Brady.

