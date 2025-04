Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen e Tom Brady, de apenas 12 anos, parece ter uma relação cúmplice com o padrasto.

A menina foi fotografada na companhia de Joaquim Valente, em Miami, Estados Unidos da América, no passado domingo, 6 de abril, dentro de um barco e a relação entre os dois saltou à vista.

O que também foi comentado nas redes sociais é a parecença que a jovem tem com a mãe.

Recorde-se que que Gisele tem dois filhos do casamento com Tom Brady que acabou em 2022: Benjamin, de 15 anos, e Viviem, de 12. A modelo brasileira foi ainda mãe de um menino em fevereiro deste ano, fruto da relação com o instrutor de jiu-jitsu.

