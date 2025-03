Gisele Bündchen e Joaquim Valente desfrutaram de um passeio romântico de barco por Miami, no domingo, e não escaparam às lentes dos paparazzi.

A modelo, de 44 anos, e o instrutor de jiu-jitsu, de 37, passaram algum tempo a dois depois de terem dado as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Como relata o Daily Mail, o casal esteve a almoçar junto antes de se envolverem numa carinhosa troca de afetos. Aliás, até foram 'apanhados' a dar um beijo apaixonado. As imagens já chegaram às redes sociais.

De recordar que além do bebé que é fruto da relação com Joaquim Valente, Gisele Bündchen é também mãe de Benjamin, de 15 anos, e de Vivian, de 12, do casamento anterior com Tom Brady.