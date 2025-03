Gisele Bündchen 'exibiu' as curvas enquanto desfrutava de um passeio discreto com o companheiro, Joaquim Valente, em Miami, no domingo, como relata o Daily Mail.

A supermodelo brasileira, de 44 anos, foi fotografada e filmada enquanto andava de bicicleta aquática e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional... e às redes sociais.

Estas imagens chegam cerca de um mês depois de Gisele Bündchen ter sido mãe pela terceira vez, o primeiro filho em comum com Joaquim Valente.

A manequim, recorde-se, é ainda mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, fruto do casamento com o ex-marido Tom Brady.

