Gisele Bündchen foi fotografada pela primeira vez em público depois da notícia de que tinha sido mãe pela terceira vez em fevereiro, do pequeno River.

A modelo, de 44 anos, foi 'apanhada' em fato de banho com padrão leopardo e, segundo o Daily Mail, estava com o atual companheiro, Joaquim Valente, de 37 anos, e a filha Vivian, de 12, em Miami, no sábado.

O bebé, que nasceu recentemente, recorde-se, é o primeiro da relação de Gisele com Joaquim. A modelo é também mãe de Vivian e Benjamin, de 15 anos, fruto do casamento terminado com Tom Brady.