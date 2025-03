Gisele Bündchen, de 44 anos, foi mãe do terceiro filho há um mês e está a aproveitar ao máximo o tempo para descansar.

A modelo foi fotografada no passado dia 9 de março a apanhar sol num barco em Miami.

Gisele estava muito bem acompanhada pelo namorado Joaquim Valente, com quem trocou alguns beijinhos, pela filha Vivian Lake, de 12 anos, e ainda alguns amigos.

A modelo brasileira deu à luz, no passado mês de fevereiro, um menino cujo nome ainda não se sabe, sendo público apenas que o segundo nome é River. A criança é fruto da relação da manequim com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente com quem namora desde 2023.