Poucos meses depois de ter terminado a relação de três anos com Isabel Figueira, Luís Santos já tem novo amor... e parece que até já a apresentou à família.

"O V+ Fama sabe que o casal conheceu-se em outubro, na festa de aniversário em casa de uma amiga, mas que a relação só terá começado em novembro", contou Adriano Silva Martins no formato do canal V+, da TVI.

O filho de Fernando Santos namora com Diana Pereira e a antiga modelo "já conhece os pais de Luís Santos".

Quem parece não ter achado 'piada' à forma como Luís conduziu esta nova relação é Pimpinha Jardim. A amiga de Isabel Figueira considera que o empresário poderia ter mantido alguma descrição em relação ao novo amor, já que Isabel tem de lidar com o fim do namoro e ainda com as notícias sobre o recente romance de Luís.

"O Luís podia fazer o que quisesse, agora podia fazer as coisas de outra maneira. Podia ter tido cuidado e não tornar as coisas públicas. Acho que é desagradável e acho que é desnecessário", apontou a comentadora.

